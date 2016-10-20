Elin kırılsın!

Sevgilisi Ş.U. ile yemeğe giden B.A. oğlunu restoranın oyun bölümüne bıraktı. Bir süre sonra masadan kalkan Ş.U., 2 yaşındaki çocuğu evire çevire dövdü. O korkunç anları güvenlik kamerası da kaydetti...
Korkunç olay Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Bir sağlık kurumunda memur olarak çalışan Ş.U., sevgilisi B.A. ve oğlu ile Gülyalı ilçesindeki bir restorana yemeğe gitti.
ÇOCUKLAR DONDU KALDI
B.A. oğlunu restoranın oyun alanına bıraktı. Ş.U. yemek yedikleri sırada bilinmeyen bir nedenle masadan kalkarak küçük çocuğun yanına gitti. Bir andaöfkeyle çocuğa tokatlamaya başladı.Oyun bölümünde bulunan çocuklarınşaşkın bakışları arasında çocuğadefalarca tokat atan Ş.U., bununlayetinmeyerek yere yatırıp sert birşekilde darp etti. Sevgilisinin oğlunabağıran Ş.U. diğer çocukları da tehditetti. Küçük çocuğun bu sırada kendini korumaya çalışması ise yürek burktu. Dayak görüntüleri restoranın güvenlik kamerasına da yansıdı. Sesler üzerine olay yerine gelen B.A., Ş.U.'dan şikayetçi oldu. Gülyalı Jandarma Komutanlığı'ndan gelen ekipler Ş.U.'yu gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan vicdansız adam, tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevi'ne gönderildi.
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