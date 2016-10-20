  1. 2+1’lik şok
  2. Lozan tartışılsın

Elin kırılsın!

Sevgilisi Ş.U. ile yemeğe giden B.A. oğlunu restoranın oyun bölümüne bıraktı. Bir süre sonra masadan kalkan Ş.U., 2 yaşındaki çocuğu evire çevire dövdü. O korkunç anları güvenlik kamerası da kaydetti...

Elin kırılsın!
Korkunç olay Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Bir sağlık kurumunda memur olarak çalışan Ş.U., sevgilisi B.A. ve oğlu ile Gülyalı ilçesindeki bir restorana yemeğe gitti.

ÇOCUKLAR DONDU KALDI
B.A. oğlunu restoranın oyun alanına bıraktı. Ş.U. yemek yedikleri sırada bilinmeyen bir nedenle masadan kalkarak küçük çocuğun yanına gitti. Bir anda öfkeyle çocuğa tokatlamaya başladı. Oyun bölümünde bulunan çocukların şaşkın bakışları arasında çocuğa defalarca tokat atan Ş.U., bununla yetinmeyerek yere yatırıp sert bir şekilde darp etti. Sevgilisinin oğluna bağıran Ş.U. diğer çocukları da tehdit etti. Küçük çocuğun bu sırada kendini korumaya çalışması ise yürek burktu. görüntüleri restoranın güvenlik kamerasına da yansıdı. Sesler üzerine olay yerine gelen B.A., Ş.U.'dan şikayetçi oldu. Gülyalı Jandarma Komutanlığı'ndan gelen ekipler Ş.U.'yu gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan vicdansız adam, tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevi'ne gönderildi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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