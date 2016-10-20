  1. FETÖ'nün 'hukuk' çetesi bülbül gibi öttü!

'da PKK ile çatışma!

'nin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

PKKdan hain saldırı: 2 asker şehit

'nin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güvendağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari'deki hastanede tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR
Ayrıca bölgede çıkan çatışmanın devam ettiği belirtilirken 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bölgede çatışmanın sürdüğü bilgisi var...
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 10:10
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