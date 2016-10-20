Canikli: Göreve iadeler olacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlık sistemi ve referandum hakkında önemli açıklamalar yaptı. Canikli, düzenlemenin Meclis'e gelmesinden önce MHP ile bir görüşmeyapılabileceğini de açıkladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Habertürk TV'de Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtlıyor:

"Erken seçim gündemde mi" sorusuna yanıt veren Canikli, referandumunda başkanlık sisteminin kabul edilmesinden sonra iki seçeneğin gündeme gelebileceğini belirterek, "Referandumdan sonra yeni sistemi uygulamak için seçimlerin yapılması mümkün, ya da cumhurbaşkanımızın seçim süresine kadar geçici maddelerle görevine devam edebilir" dedi.

Ayrıca Canikli yeni bir KHK geleceğini açıkladı ve "Bu KHK'ya yetişip yetişmeyeceğini bilmiyoruz. Yeni KHK ile göreve iade edilenler olacak" dedi.

İşte Canikli'nin o açıklamaları:

MECLİS'E ARALIK-OCAK'TA GELECEK, REFERANDUM NİSAN-MAYIS'TA

"Aralık ayı sonu, ocak ayı içerisinde anayasa teklifinin gelebileceği söylenebilir.MHP destek olacağız dediyse, kesinlikle olur. Fire olmaz demek olmaz ancak bizden fire olmaz. 330'u rahatlıkla aşabilecek çoğunluk aşılabilir. MHP ve AK Parti tarafından 330 altına düşecek tehlike beklemiyoruz. Nisan, mayıs referandum için uygun tarihler olarak görülebilir.

CHP'nin MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP mantıklı cevaplar veriyor, bizim destekte veya müdahalede bulunmamız gerekmiyor. Sayın Bahçeli'nin özelliği var; düğümün, kilidin açılmasında, tartışmaların yaşandığı olaylarda MHP ve Sayın Bahçeli'nin sağduyulu yaklaşımı ortaya koyma özelliği var.Fiili bir durum var, Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı yetkiler anayasa ile kayıt altına alınmış vaziyette. Cumhurbaşkanımız halk tarafından seçilmiş, yetkiler anayasa tarafından verilmiştir. Bilinen o klasik tanıma uymuyor. Devekuşu gibi ne deve, ne kuş. Sayın Bahçeli bunun netleşmesini istiyor. Başkanlık sistemi defakto olarak uygulanıyor değil. Çatışma potansiyeli taşıyan bir sistemdir. Şu an bir uyum söz konusu ama ileride bu böyle olmayabilir. Farklı siyasi çizgilerden gelenler tarafından bu yetkilerin paylaşılması sistemin kilitlenmesi noktasına gelebilir.Meclis'teki görüşmeleri daha hızlı değişikliği yapabilmek için yarı başkanlık veya başkanlık sistemi için 15-20 maddede değişiklik yapılması gerekiyor. Partili cumhurbaşkanı için 3-4 maddelik tadilat yeterliydi. MHP'den destek olabilecek sinyaller gelmişti. Tıkanma potansiyeli taşıyan bu modelden, riskleri kaldırabilmek için bazı düzenlemeler yapmıştır. Bu metin MHP ile birlikte, MHP'nin gözetiminden geçecek. MHP Meclis'e gelmeden o metni görecek ve 'Tamam referandum için destek vereceğim' diyecek. Bunun içinde bir görüşme olacak. Bu görüşmelerden sonra metin, içerik ortaya çıkar ve uzlaşılan metni Meclis'e getirebiliriz.



ERKEN SEÇİM

Erken seçim gündemimizde yok. Eğer bu sistem değişikliği millet tarafından onaylanırsa ne zaman geçileceği de belirlenmesi gerekiyor. İki yöntem olabilir. Geçişin intibakı da nasıl yapılacağı kararlaştırılacak. Referandumdan sonra yeni sistemi uygulamak için seçimlerin yapılması mümkün, ya da cumhurbaşkanımızın seçim süresine kadar geçici maddelerle görevine devam edebilir.



YENİ KHK NE ZAMAN GELECEK?

Yeni KHK'lar gelecek. Çok taze bir KHK daha hazırlıyoruz. İstihbarat ile düzenlemeler masada, bir noktaya geldik. Bu KHK'ya yetişip yetişmeyeceğini bilmiyoruz. Yeni KHK ile göreve iade edilenler olacak.