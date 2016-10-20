FETÖ'nün şifreli yazışma uygulaması ByLock'un yazılımcısı olduğu belirlenen, eski TÜBİTAK çalışanı İhsan T. tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ByLock programının yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TÜBİTAK'TA ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin TÜBİTAK'ta uzman araştırmacı olarak çalıştığı, daha sonra Marmara Üniversitesine yardımcı doçent kadrosuyla atandığı, buradan da FETÖ darbe girişiminin ardından görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

TÜBİTAK'taki görevinde kriptoloji konusunda özel yeteneklere sahip üst düzey görevde bulunan şüphelinin, bu konuda devlet sırrı niteliğinde çok sayıda projede çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin, iş yerinde FETÖ'nün "sohbet abiliği"ni yaptığı, TÜBİTAK'taki personelle ilgili bilgi topladığı, FETÖ'den firari olarak aranan Şerif Ali Tekalan, Hayrettin Bahşi ve Yahya Serin ile bir dönem birlikte kaldıkları kaydedildi.