İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen İhsan T'nin işlemleri tamamlandı.
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İhsan T.'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
ByLock'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, programın yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
TÜBİTAK'TA ÖRGÜT 'ABİSİ'
Şüphelinin TÜBİTAK'ta uzman araştırmacı olarak çalıştığı, daha sonra Marmara Üniversitesine yardımcı doçent kadrosuyla atandığı, buradan da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
TÜBİTAK'taki görevinde kriptoloji konusunda özel yeteneklere sahip üst düzey görevde bulunan şüphelinin, bu konuda devlet sırrı niteliğinde çok sayıda projede çalıştığı belirtildi.
Şüphelinin, iş yerinde FETÖ'nün "sohbet abiliği"ni yaptığı, TÜBİTAK'taki personelle ilgili bilgi topladığı, FETÖ'den firari olarak aranan Şerif Ali Tekalan, Hayrettin Bahşi ve Yahya Serin ile bir dönem birlikte kaldıkları kaydedildi.
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