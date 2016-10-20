Beklenen rakamlar açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, parasal koşullardaki sıkılığın azalması ve makro ihtiyati alandaki düzenlemelerin genel finansal koşulları desteklediğini belirterek, "Dış ticaret hadlerindeki gelişmelerin gecikmeli yansımaları ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari açıktaki turizm kaynaklı artışı sınırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
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