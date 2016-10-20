MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemi hakkındaki açıklamaları nedeniyle kendisini eleştirenlere cevap verdi.Bahçeli, "Malum ve meşum bir sorunun demokratik yollarla çözülmesi çağrısında bulundum. Görüyorum ki, her kafadan ayrı ve afaki sesler çıkıyor" dedi.Bir düşünceye, bir fikre, bir ülküye mutlak yöneliş, ancak ruhuyla bağlanmasını, özüyle kavramasını bilen vasıflı insanların harcıdır. Yaygın ve yerleşmiş bir aşağılık duygusuna kapılanların yegâne işi çarpıtmak, meslekleri saptırmak, mektepleri sahtekârlıktır. Dillerine ve vicdanlarına kilit vurulanların hakikatli bir haysiyet çizgisini savunmaları bir yana bunu idrak ve ifadeleri bile zordur.

Malum ve meşum bir sorunun demokratik yollarla çözülmesi çağrısında bulundum. Görüyorum ki, her kafadan ayrı ve afaki sesler çıkıyor. "Üslubuyla beyan aynıyla insandır" sözünün hakkını veren ya da ihlal eden pek çok şahsiyeti ibretle, ilgiyle izliyor, gözlemliyorum. Türkiye akıntıda sürükleniyor, selin önünü alalım, gerekirse baraj yapalım diyorum; evet mi, hayır mı diyeceğimizi soruyorlar.

Devlet düğümlendi, sistem tıkandı, rejim krize doğru gidiyor uyarısında bulunuyorum; duymayıp TBMM'nde ne yapacağımızı soruşturuyorlar. Filli dayatma var, bu imhanın finali olabilir kaygısı taşıyorum; referanduma evet mi hayır mı diyeceğimizi sorguluyorlar. Ülkenin nefes darlığı çektiğini, Türk devletinin hukukla yollarını çatallaştırdığını seslendiriyorum, ne gezer, sanki duvara konuşuyorum.

Geleceği düşünelim, nesilleri güvenceye alalım, uzlaşıp konuşalım; gerekirse millete gidelim diyorum, burun kıvırıyorlar, sırt dönüyorlar. Eline kalem alan sanırsınız alleme! Ekrana çıkan sanırsınız arif ve alim! Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Ama artık deniz bitti.

Bahçeli diyorlar, yeni ne oldu da farklı bir pozisyon aldı? Hece hece anlatacaktım, vazgeçtim kara tahta başına geçip tek tek izah edeceğim. Ağır kazan geç kaynarmış, bizim ne dediğimizi anlamamakta diretenlerin kafalarında bir sorun yoksa niyetlerinde bir bulanıklık var demektir. Tam bir ittifak, tam bir ittihat, tam bir tesanüt ve tazimle meselelerimizin kilidini açalım, Türkiye'nin kuyusunu kazanları kazıyıp atalım

Devletimizin ve milletimizin ebedi muhafızları olan dökülmüş şehit kanları, yapılmış fedakarlıklar boşa gitmesin, heba olmasın. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Kahraman kaldığı noktadan yeniden başlar. Türkiye'nin varlığı için kalkalım ve başlayalım. Bize de bu yakışır