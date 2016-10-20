  1. Kanlı buluşma
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Atölyede facia!

Atölyede facia!
İzmir'de dün evli 2 çocuk babası Ramazan Zeybek, çalıştığı atölyede, mermerleri askılı vinç yardımıyla indirmek için çalışmaya başladı. Bu sırada ağırlığa dayanamayan vinç, Zeybek'in üzerine düştü. Talihsiz adam feci şekilde can verdi. Vincin altında kalan Zeybek'in cesedi, 20 dakikalık uğraşın ardından çıkarıldı. Zeybek'in cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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