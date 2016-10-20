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Antalyalı Tombili

Antalyalı Tombili
İstanbul Kadıköy'ün sembolü haline gelen 'Tombili' adlı kedi, 1 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Sevimli kedinin heykeli dikildi. Antalya'da bir kedi ise 'Tombili'ye olan benzerliğiyle dikkat çekti. Uğur Cengiz adlı vatandaşın parkta bulup sahiplendiği kediye "Antalyalı Tombili" adı verildi. 8 kilo 200 gram ağırlığındaki kedinin, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirdiği belirtildi.
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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