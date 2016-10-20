Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimini organize eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 140 civarındaki sözleşmeli (charter) okul ile ABD'de en yaygın sözleşmeli okul ağlarından birini yönetiyor.



Amerika'da gözler FETÖ'nün Amerika'daki "charter okulları"nın geleceği hakkında tartışmalı kararlar alan Los Angeles Eğitim Kurulu'na çevrildi.



ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı üç Magnolia okulunun sözleşmelerinin yenilenmemesi ile ilgili karar, Los Angeles Eğitim Kurulunda 6 evet-1 çekimser oyla alınmıştı. Kurul üyeleri, okullardan istenen bazı önemli finansal belgelerin ilgili kurumlara göndermediği ya da çok geç gönderdiği ve bu durumun birden fazla kez yaşandığını belirtmişlerdi.

7 ÜYENİN 6'SI "KAPATILSIN" DEDİ

Daha sonra 7 üyeli kurulda yapılan oylamada 1 üyenin çekimser oyuna karşı 6 üye, üç Magnolia okulunun sözleşme yenileme talebini reddetme kararı aldı.

Red kararının ardından okulların Los Angeles'taki bir üst kurula ve eyalet düzeyinde de California Eğitim Kuruluna temyiz için başvurma hakkı bulunuyor.

Okul bölge yönetiminden yerel medyaya konuşan bir yetkili, "Magnolia okullarındaki finansal usülsüzlükler ve Türkiye'den H-1B çalışma vizesiyle çok fazla sayıda öğretmen ve çalışan getirilmesinin ana unsurlar olduğu" değerlendirmesini yapmıştı.

Halen California'da toplamda 10 yerleşkede sözleşmeli eğitim veren Magnolia Okulları, FETÖ'nün ABD'deki en önemli okul ağlarından biri olarak biliniyor.

OKUL YÖNETİCİSİNİN GÜLEN'LE BAĞI

Ağustos ayı sonunda Los Angeles Times gazetesine verdiği mülakatta FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'le bağını kabul eden Magnolia Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yapanel, "Gülen'in öğretilerine inandığını ve onun kendisine ilham kaynağı olduğunu" ifade etmişti.

Halen California'da toplamda 10 yerleşkede sözleşmeli eğitim veren Magnolia Okulları, FETÖ'nün ABD'deki en önemli okul ağlarından biri olarak biliniyor.



TÜRKİYE UYARMIŞTI

Türkiye, Amerika'yı FETÖ okullarının ve diğer charter tabanlı kurumların 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan başarısız darbe girişimini kışkırtmak için çalışmalar yaptığı konusunda uyarmasına rağmen, Amerika bu konuda hiçbir şey yapmamıştı.

FETÖ PARAYLA OKULLARINI AÇIK TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Bölge halkının FETÖ'nün okullarına şiddetle karşı çıkmasına rağmen, finansal destekler bahane sunularak okullar hakkında karar verilme süresi uzatılıyor.

KONU OKULLARA GELİNCE AMERİKA YİNE İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR

Başkan adayları(!) islamofobi ve ırkçılıklarıyla gündeme gelirken konu FETÖ'nün sözleşmeli okullarının kapatılmasına ve Türk uyruklu gözüken çalışanların ayıklanmasına geldiğinde, avukatlar Türk çalışanların işlerine son verilmesinin ırkçılık ve dini ayrımcılık olabileceğini savunuyor!

Özgürlükler ülkesi yaftasıyla yıllarca insanları kandıran ama aslında ikiyüzlülüğün ülkesi olan Amerika'da halk FETÖ lideri Gülen'in yönettiği açıkca bilinen konsept okulları istemezken, okulların kapatılması için sunulan onlarca dilekçeye rağmen hükümetin bu işi yokuşa sürdüğü görülüyor.

OKULLAR EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise, FETÖ'nün bu okullar yoluyla ABD yönetiminden yılda 500 milyon dolar kaynak aldığı kaydediliyor.

FETÖ'nün okullarıyla ilgili "Killing Ed" belgeseliyle ABD'de ses getiren yönetmen Mark Hall ve aynı konuyla ilgili Huffington Post'ta bir makale kaleme alan Anna Clark, devletin, bu okullardaki öğrenci başına önemli miktarda ödeme yaptığını, yeni açılan okullarla FETÖ'nün ekonomik havuzunun büyüdüğünü vurguladı.

Washington Post'ta 20 Temmuz'da Valerie Straus imzasıyla yayımlanan haberde de FETÖ'nün sadece Teksas'taki 46 okulu için ABD hükümetinden senede 250 milyon dolar kaynak sağladığı ifade edildi.

Sadece sözleşmeli okulları çerçevesinde bu finansal gelirlere sahip FETÖ'nün, diğer yapılanmalar da eklendiğinde ABD genelinde birkaç milyar dolarlık ekonomik hacme sahip olduğu belirtiliyor.

ABD'DEKİ FETÖ OKULLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRECİ

2014 yılında başlayan FBI soruşturmasının ilk ayağında "Paralel Yapı"ya ait Chicago'daki Concept Okulları adı altındaki 30 sözleşmeli okulun, 2003 ile 2013 yılları arasında 5 milyon dolardan fazla devlet desteğini kendi üyelerine aktararak usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti. İlk etapta 3 eyalette başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.

Amsterdam&Partners firması, teröristbaşı Gülen'in sözleşmeli okullarına ilişkin ilk şikayet dilekçesini şubat ayında Kaliforniya'daki Magnolia Okulları için vermişti. Magnolia Okulları'yla ilgili çok sayıda denetlemenin yapıldığını aktaran Amsterdam, "Bu okullardaki finansal işlemlerin yüzde 70'inde düzensizlikler var." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu okulların kendi aralarında da birtakım işler yürüttüklerine dikkat çeken Amsterdam, 2009 yılında Magnolia Okulları'nın CEO'su olarak işe alınan bir kişinin, 2011-2012 eğitim yılında bir firma ile 700 bin dolarlık bir kontrat imzaladığını ve aynı yılın sonunda bu kişinin, sözleşme imzaladığı firmanın başına geçtiğini ifade etmişti.

Geçen yıl kasım ayında da ABD Kongre üyesi Raul Grijalva, ABD Eğitim Bakanı Arne Duncan'a mektup göndererek, Paralel Yapı ile bağlantılı okullar hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili rapor talep etmiş, konu bu vesileyle Kongre'nin de gündemine gelmişti.