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Aleyna Ankara’yı harekete geçirdi

Aleyna Ankara’yı harekete geçirdi
Ailesinin izniyle içkili barlarda şarkı söyleyen 16 yaşındaki için Ankara harekete geçti. İlgili 4 Bakanlık, Aleyna'nın durumunu incelemeye aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, bir lise öğrencisinin hem kendisi hem de diğer öğrencilere kötü örnek olmaması için barda şarkı söylemesini kabul edilemez bulurken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Aleyna'nın ailesiyle görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı da içkili mekanlarda çocuk işçi çalıştıran işletmeleri mercek altına aldı. Anayasa'da çocukların gece ve içkili mekanlarda çalıştırılması ailesinin izniyle bile olsa yasak.

Safure CANTÜRK
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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