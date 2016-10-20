Aleyna Ankara’yı harekete geçirdi

Ailesinin izniyle içkili barlarda şarkı söyleyen 16 yaşındaki Aleyna Tilki için Ankara harekete geçti. İlgili 4 Bakanlık, Aleyna'nın durumunu incelemeye aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, bir lise öğrencisinin hem kendisi hem de diğer öğrencilere kötü örnek olmaması için barda şarkı söylemesini kabul edilemez bulurken, Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı da Aleyna'nın ailesiylegörüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı da içkili mekanlarda çocuk işçi çalıştıran işletmeleri mercek altına aldı. Anayasa'da çocukların gece ve içkili mekanlarda çalıştırılması ailesinin izniyle bile olsa yasak.
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