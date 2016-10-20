Günlerdir aranan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Irmak'ın cinayete kurban gittiği, Müge Anlı'nın canlı yayını esnasında ortaya çıktı!

Manisa Alaşehir'de yaşayan 3,5 yaşındaki Irmak, 14 Ekim'de kayboldu. Herkesin birbirini tanıdığı ve küçük bir yerleşim yeri olan köyde Irmak'ın uzun süre bulunamaması şüphe uyandırmaya başladı.

ŞÜPHELER HURDACILIK YAPAN HİMMET AKTÜRK'TE YOĞUNLAŞMIŞTI

Küçük Irmak'ın genetik bir rahatsızlığı olduğundan, babası Bilal Kupa kızının kaçırılma ihtimali üzerinde duruyordu. Irmak uzun mesafe yürüyemiyor, belirli bir mesafeden sonra yürüyüşten dolayı bacaklarında yaralar oluşuyordu. Bu yüzden kendi isteğiyle uzak bir yere gidemezdi. Baba Bilal Kupa, 19 Ekim'de canlı yayına geldi. Müge Anlı ve ekibinden küçük kızının bulunması için yardım istedi. Alaşehir'de araştırmalara başlayan Müge Anlı ekibine, mahalle sakinleri yakınlarda bir Hurdacı olduğunu, Irmak'ın bir ihtimal orada olabileceğini söylediler. Bulundukları mahallede hurdacılık işleriyle ilgilenen Himmet Aktürk, yanına gelen Müge Anlı ekibine Irmak'ı en son kendisinin gördüğünü ve evinin önünde oturduğunu söyledi. Son gören kişinin Hurdacı Himmet olması üzerine Alaşehir emniyeti özel bir ekip ve eğitimli köpeklerle arama çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar sırasında köpeklerin ilk baktıkları yer Himmet'in evi oldu. Bunun üzerine Himmet Aktürk günlerce programa geldi. Geldiği programlar süresince Irmak'ı sadece gördüğünü fakat olayla ilgisi olmadığını söyledi. Şüpheli ve tutarsız açıklamaları sebebiyle şüpheler onun üzerinde yoğunlaştı. Daha önce kendi öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu için 1,5 yıl hapis yatan Himmet Aktürk'ün küçük çocuklara olan zaafı yaşadığı bölgedeki mahalle sakinleri tarafından biliniyordu.

YAYIN ARASINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ; 3,5 YAŞINDAKİ IRMAK'IN KATİLİ HİMMET AKTÜRK!

Bugünkü canlı yayında (20 Ekim Perşembe) ise, iddialar yine Hurdacı Himmet Aktürk'ün üzerineydi. Ancak kendisi ısrarla bu suçu kabul etmediğini dile getirdi. Baskılara ve ısrarlı sorulara dayanamayan Himmet Aktürk yayın arasında Müge Anlı'ya Irmak'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi ve cinayeti işlediğini kabul etti.