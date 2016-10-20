2000’de hız vermişler

Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu dün eskiGenelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü dinledi. FETÖ'nün planlı olarak TSK'ya nüfuz etmeye uğraştığını ve 2000'de Fet ullah Gülen örgütünün faaliyetlerine ve örgütlenmesine hız verdiğini duymaya başladıklarını söyleyen Özkök, şöyle konuştu: Meşhur konuşmasını(Fetullah Gülen'in 'Devleti elegeçirme' konuşma kaseti) banttandinlettiler. Emin olduk ki bu örgütörgütleniyor ve iyi işler peşindedeğil. 2004 Ağustos ayında MGK'da'bu örgüt çok büyük bir imkan vekabiliyete kavuştu' dedik...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.