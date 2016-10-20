  1. Lozan tartışılsın
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2000’de hız vermişler

2000’de hız vermişler
Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu dün eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü dinledi. FETÖ'nün planlı olarak TSK'ya nüfuz etmeye uğraştığını ve 2000'de Fet ullah Gülen örgütünün faaliyetlerine ve örgütlenmesine hız verdiğini duymaya başladıklarını söyleyen Özkök, şöyle konuştu: Meşhur konuşmasını (Fetullah Gülen'in 'Devleti ele geçirme' konuşma kaseti) banttan dinlettiler. Emin olduk ki bu örgüt örgütleniyor ve iyi işler peşinde değil. 2004 Ağustos ayında MGK'da 'bu örgüt çok büyük bir imkan ve kabiliyete kavuştu' dedik...
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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