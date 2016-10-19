Vaizli kazanç

FETÖ’cü hainler dolar hesabından vazgeçmedi! Bir dönem BTK’da çalışan Mesut Tekkoyun’un Denizli’deki evine operasyon düzenlendi. Zanlı gözaltına alınırken, ayakkabı kutusu ve bavul içinde 989 bin dolar ele geçirildi!
Teröristbaşı Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ininde saklandı. Amerika tarafından adeta korumaya alındı. ABD hayranı olan Gülen, "yatırım" hesabında da dolar kullandı. Halkına kurşun yağdıran FETÖ'cühainlerin hesaplarından yüzbinlerce dolarçıktı. Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düğmeye bastı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) memurken geçen ağustos ayında atılan Mesut Tekkoyun hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan araştırma sonrası Tekkoyun'unmemleketi Denizli'de olduğu saptandı.
VALİ SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI
Tekkoyun'un Merkez Pamukkale İlçesi Pelitlibağ Mahallesi'ndeki evine baskın yapıldı. Zanlı yakalandı. Evdeki aramada ise ayakkabı kutusu ve bavul içinde 989 bin 658 dolar (3 milyon TL) ve 50 bin 550 euro (175 bin TL) bulunduğu açıklandı. Bu paranın kanlı terör örgütü adına toplanan himmetlerden olabileceği vurgulandı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak da olaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Ankara'daBilgi Teknolojileri veİletişim Kurumu (BTK)ve Telekomünikasyonİletişim Başkanlığı'nda(TİB) çalışan 49 kişihakkında gözaltıkararı alınmıştı. Bu kişilerden 45'inin terör örgütü mensuplarının cep telefonunda bulunan "ByLock" uygulamasını kullandığı saptanmıştı.
ŞİİR BİLE YAZMIŞ
Gözaltına alınan Mesut Tekkoyun'un evinde yapılan aramada Gülen için yazılmış bir şiir de bulundu. Şiirde, "Yürekte bir Sızıntı ile başladık, Zamanla öğrendik, Aksiyon insanı olmayı, Yeni Ümitlerimizle yağdırdık Yağmurları ve sonunda yeşerdi Goncalar" ifadeleri yer aldı. Söz konusu şiirde FETÖ'ye ait olan Sızıntı, Zaman, Aksiyon, Yağmur ve Yeni Ümit yayınlarının adlarıyla adeta mesaj verilmekteydi.
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