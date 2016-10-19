Büyük Musul operasyonunda Türkiye'nin yeri, konumu ve gelişmelere göre hayata geçireceği B ve C planları tartışılırken, devletin zirvesinde 'en kötü' senaryolara dahi hazırlık yapıldı. Diplomatik, siyasi ve askeri adımlar en ince detayına kadar belirlendi. Habertürk'ün haberine göre; senaryolar ve gelişmelere göre atılacak adımlar şöyle:
En ince detayına kadar diplomasi ve müzakere kanalları işletilecek. Ancak eşzamanlı diğer hazırlıklar yürüyor. Musul'a 12 kilometre uzaklıkta çok stratejik bir bölgede yer alan Başika Üssü'ne ve Türk askeri varlığına yönelik bir tehdit, saldırı olması durumunda üssün boşaltılması bir yana, zırhlılarla ve yeni birliklerle takviye edilmesi söz konusu. Bölgede demografik değişim, sivillere yönelik katliam ya da göçe zorlama gibi gelişmeler yaşanırsa Türkiye, Suriye'de olduğu büyük birliklerle Irak'a girebilecek. Bölgede birçok ülkenin üssü var ve Türkiye, kendi güvenliğini sağlamak amacıyla orada.
TERÖR TEHDİDİ
Türkiye'ye yönelik terör tehdidi yaşanması durumunda, bu kimden gelirse gelsin, Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacak. PKK'nın, Sincar'da fiili olarak oluşturduğu kantonal yapılanma, Telafer'e ya da Irak'ın diğer bölgelerine yönelirse meşru müdafaa hakkı gereği müdahale edilecek. Etnik, mezhebi çatışma riski ya da bu yönde bir girişim Türkiye'nin kırmızı çizgisi. DEAŞ'ın çatışmaların boyutunu etkileyecek, dehşete yol açacak olası eylemleri de Türkiye'yi harekete geçirecek. Gerekirse Suriye'de başlatılan ve sonuçları alınan Fırat Kalkanı harekâtının bir benzeri Irak'ta hayata geçirilecek. Bu operasyonun adı ise "Dicle Kalkanı" olacak.
Türkiye'nin bir başka kırmızı çizgisini, DEAŞ terör örgütü militanlarının Musul'dan Suriye'ye geçerek oradaki çatışmalara müdahil olması, Türkiye'nin kazanımlarını tehdit etmesi oluşturuyor. Bu tehditten Rusya da rahatsız. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, böyle bir gelişme yaşanması durumunda askeri ve siyasi karar alacaklarını açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 100 kilometre eninde bir alana hâkim olan Türkiye, burada terör koridoruna asla izin vermeyecek.
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DAEŞ motivasyonunu kaybetti, yani maşa kırıldı, onun yerine aynı amaçlar için Haşdi Şabi gibi yeni bir alet lazım, insanları göçe zorlayacak gitmeyenleri katlederek alan boşaltacak, daha enerjik daha zalim bir ekip. Bunların İran kaynaklı olması, İran yönetiminin Üstaklın hizmetinde olduğunu gösterir. Bu da yakında İran'ın oltaya geleceğini ve fena halde dövüleceği anlamına gelir. İran’ı bu yüzden sahaya çekiyor. Sanırım “Erbil-Hazar Deniz koridoru” da bu şekilde açılacak. Unutmayalım! Üstakıl yem olarak Kuveyt'i Saddam'ın önüne attı. Sonra da Irak’ı işgal edip “Erbil-Basra Denizi koridorunu” açtı. Şimdilerde YPG ile “Erbil-Akdeniz” ve PKK ile “Erbil-Karadeniz” projeleri ile meşgul.
Misak-ı Milli sınırlarımızı güvence altına almak istiyorsak ve Irak’da kalmakta kararlıysak, ABD’nin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın kamplarını bahane ederek Irak’ın kuzeyine karadan girmeye zaten hakkımız var. Bunun için Musul’daki şartları önesürmemize gerek yok. Ancak dikkat edelim. Burada İran’la Türkiye’yi karşı karşıya getirmek isterler. Unutmayalım! Üstaklın birinci amacı Fırat’ı geçerek “PYD koridorunu” Hatay’dan Akdeniz’e açmak, ve böylece Erbil’deki askeri üssünü İncirliğe bağlamak. Bu İran için sonun başlangıcı olur. Türkiye’nin Suriye ve Irak’a girerek, ABD’nin bölgedeki planlarını bozacak olması anlatılarak Rusya ve İran bu konuda ikna edilebilir.
ABD nin ve iranın gayesi ırak kuzeyinide pkk yya vermek petrolünü akdenize akıtmak onun için dijle kalkanı şart
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