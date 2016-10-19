  1. "Cumhurbaşkanı FETÖ'ye karşı yalnız bırakıldı"

Teröristbaşı Gülen Hazreti Peygamber'i etti

, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen için, "Hazreti Peygamberi gören, talimat alan bir dini lider profili çiziyor" dedi.

Teröristbaşı Gülen Hazreti Peygamberi istismar etti
, /PDY Darbe Komisyonu'nda, FETÖ içinde ayrı bir dil geliştirdiklerini belirtti.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Hazreti Peygamber'i ettiğini söyleyen Keleş, şunları söyledi: "(Fetullah Gülen) konuşurken kürsüden hafif doğrulma hareketi yapıyor. Bunun bir anlamı varmış. O esnada Hazreti Peygamber içeri giriyor, o da hürmeten ayağı kalkıyor, sonra Hazreti Peygamber işaret ediyor 'otur yerine, devam et konuşmana' diyormuş. Bu dili dışarıdan bakan insanlar pek anlamıyor. Ama mensup olanlar onu öyle okuyor. Hazreti Peygamberi gören, (ondan) talimat alan bir dini lider profili çiziyor. Dini doğru dürüst bilen insanlar buna elbette inanmazlar. Hazreti Peygamber'in istismarı söz konusudur ciddi şekilde. Örgüte alırken kişinin ayrılmaması için 'eğer ayrılırsan hanımın boş olsun' diye yemin ettiriyorlar."

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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 21:35
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