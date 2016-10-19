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Savaşı yastık kazandı

Kahramanmaraş’ta bir grup öğrenci alt kattaki komşularından şüphelendi. Söz konusu evin balkonuna yastık atıp kapılarına gitti. İçerideki kişilerin ’cü olduğunu anlayınca durumu hemen polise bildirdi... Zanlılardan birinin dershane sorumlusu olduğu tespit edildi

Savaşı yastık kazandı
FETÖ'ye karşı Türkiye'nin dört bir yanında operasyonlar düzenlendi. En ilginç baskınlardan biri ise Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Buna göre Onikişubat İlçesi Yirmiikigün Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında yaşayan üniversiteliler, birinci kattaki komşularından şüphelendi. Söz konusu ev de bir öğrenci eviydi. Öğrenciler, 'cü olduğunu düşündükleri evin balkonuna yastık fırlattı. Ardından bu yastığı alma bahanesiyle eve gitti.

ÇEKYATIN ALTINA SAKLANMAK İSTEDİ
Eve giren öğrenciler telsiz ve daha önceden FETÖ ile bağlantılı olduğunu bildikleri 2 kişiyi gördü. Durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler "Emir" kod adlı Mustafa Tatlı (40), "Fatih Mehmet" kod adlı (24), "Soner" kod adlı (23) ile 'ı (24) gözaltına aldı. Tatlı'nın özel dershaneler bölge sorumlusu olduğu ve yakalanacağını anlayınca evdeki çekyatın altına saklanmaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan, Tatlı'nın baskın öncesinde evdeki bazı akıllı telefonları pencereden attığı iddia edildi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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