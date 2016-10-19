  1. Jigolo bacanaklar
  2. Sahte yeşile büyük tepki

Saldırgan tutuklandı

Saldırgan tutuklandı
İzmir'de Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun'un 15 Temmuz gecesi sela okuduğu gerekçesiyle ikisi kadın üç kişi tarafından edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, önceki gün yeni deliller ortaya çıktı.

KORKTU, YURT DIŞINA KAÇTI
Ardından daha önce serbest bırakılan zanlılar haklarında çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan A.C. ve P.D., İzmir Adliyesi'ne gönderildi. A.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, P.D. ise serbest bırakıldı. Firari İ.C.'nin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği belirtildi. İ.C.'nin, dava nedeniyle büyük korku yaşadığı o yüzden Türkiye'den ayrıldığı belirtildi. Tutuklanan A.C.'nin de yaptıklarından pişman olduğu ifade edildi. Sosyal medyada da binlerce kişi kararla ilgili yorum yaptı. Büyük çoğunluk, firar eden zanlının yakalanmasını istedi.
Etiketler: , ,
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar