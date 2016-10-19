Saldırgan tutuklandı

İzmir'de Narlıdere Kutlu YalvaçCamii müezzini Mehmet Kuzgun'un 15Temmuz gecesi sela okuduğu gerekçesiyleikisi kadın üç kişi tarafından darp edilmesineilişkin soruşturma kapsamında, önceki günyeni deliller ortaya çıktı.
KORKTU, YURT DIŞINA KAÇTI
Ardından daha önce serbest bırakılan zanlılar haklarında çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan A.C. ve P.D., İzmir Adliyesi'ne gönderildi. A.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, P.D. ise serbest bırakıldı. Firari İ.C.'ninise yurt dışında olduğunun belirlendiğibelirtildi. İ.C.'nin, dava nedeniyle büyükkorku yaşadığı o yüzden Türkiye'denayrıldığı belirtildi. Tutuklanan A.C.'nin de yaptıklarından pişman olduğu ifade edildi. Sosyal medyada da binlerce kişi kararlailgili yorum yaptı. Büyük çoğunluk, firar eden zanlının yakalanmasını istedi.
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