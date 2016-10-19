  1. Saldırgan tutuklandı
  2. Toprak oldular

Sahte yeşile büyük tepki

Sahte yeşile büyük tepki
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Narlıdere Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı Yaşar Kemal'in adını verdiği rekreasyon alanının etrafındaki yamaçların yeşile boyanması tartışmalara neden oldu. böyle bir durumun yaşanmasının skandal olduğunu belirten AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilge, "Burada istinat yok yarın bir gün sadece boyalar değil kuvvetli bir yağmurda heyelan olabilir bu topraklar da akıp gidebilir, vatandaşın hayatı tehlikede" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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