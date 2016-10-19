Sahte yeşile büyük tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Narlıdere Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı Yaşar Kemal'in adını verdiği rekreasyon alanının etrafındaki yamaçların yeşile boyanması tartışmalara neden oldu. böyle bir durumun yaşanmasının skandal olduğunu belirten AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı AslanBilge, "Burada istinat yok yarın birgün sadece boyalar değil kuvvetlibir yağmurda heyelan olabilir butopraklar da akıp gidebilir, vatandaşınhayatı tehlikede" dedi.
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