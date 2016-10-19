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Şahane nine

Şahane nine
Diyarbakır'da yaşayan ve 115 yaşında olduğu tahmin edilen 'ın en az 430 torunu olduğu belirtildi. Başından üç evlilik geçen Şahe Nine'nin ilk evliliğinden iki, ikinci evliliğinden beş çocuğu bulunuyor. Asırlık ninenin büyük çocuğu 90, en küçük çocuğu 60, en büyük torunu 70, en küçük torunu ise 2 yaşında.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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