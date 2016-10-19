Referandum baharda

MHP'DEN TAM KADRO DESTEK
Bahçeli'nin, sistem ve başkanlık tartışmalarının gündemden kalkması gerektiğini belirtmesi üzerine "MHP, Genel Kurul'da yapılacak oylama sırasında anayasa değişikliği için 'evet' oyu kullanacak mı" diye sorduğunu belirten Yıldırım, "Sayın Bahçeli, 'Oylamada tüm grubuma kabul oyu kullanmaları yönünde gerekli telkini yapacağım. Ancak biz başkanlık sistemine karşıyız. Teklif, referanduma sunulduğunda meydanlarda hayır oyu kullanılmasını isteyeceğiz' dedi. Bundan anladım ki MHP, Meclis'te tam kadro evet oyu kullanacak" diye konuştu. Başbakan Yıldırım'ın verdiği bu bilgi ile kulislerde bir süredir konuşulan, "MHP sadece AK Parti'nin 330'a ulaşmak için ihtiyaç duyduğu eksiği tamamlayacak. Tam kadro destek vermeyecek" iddiaları da sona erdi. TBMM'nin bütçe maratonu da dikkate alındığında değişikliğin yılbaşına kadar, en geç ocak ayı içinde çıkartılması hedefleniyor. Melis'te MHP desteği ile kabul edilecek paketin, 2017 yılının nisan ayında referanduma sunulması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin 2017 yılının bahar aylarına sistem tartışmalarını geride bırakarak girmesi isteniyor.
KILIÇDAROĞLU İLE ANAYASAYI GÖRÜŞECEK
Başbakan Yıldırım, CHP'nin başkanlık sistemine olumsuz bakışından dolayı, Kılıçdaroğlu ile anayasa komisyonunun yargı temelli olarak üzerinde çalıştığı mini anayasa paketini görüşecek.
HECELEYE HECELEYE HEPİNİZE ANLATACAĞIM
Bahçeli, grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin "Konuşmanız, referanduma destek şeklinde yorumlandı. Biz de öyle anlıyoruz. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna, "Vallahi nasıl anlıyorsanız, öyle yazın. Ben heceleye heceleye hepinize anlatacağım tekrar" karşılığını verdi.
'PAKETTE SADECE BAŞKANLIK OLSUN'
AK Parti MKYK üyeleri, Meclis gündemine taşınacak anayasa değişiklik paketi içinde sadece başkanlık sistemine yönelik maddelerin yer alması, başka eklemeler yapılmasının doğru olmayacağını belirtti. Üyeler, "Paket büyüdükçe Meclis'ten çıkartılması zorlaşır, sulanır. İçinde başkanlık olan tek paket olsun" önerisi getirdi. Anayasa değişikliğinin hızla gerçekleşmesi için mevcut anayasanın yürütme ile ilgili 15 civarında maddesinde değişiklik yapan bir paket en kısa zamanda tamamlanacak. AK Parti'nin daha önce hazırladığı teklif üzerinden bazı değişiklikler yapılarak pakete son şekli verilecek. Pakete muhalefetin ısrar etmesi halinde en fazla AK Parti, CHP ve MHP'nin üstünde uzlaştığı 7 maddelik değişiklik dahil edilecek.
SABAH
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