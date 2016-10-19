  1. Antalya'da deprem!

Osmaniye'de terör saldırısı: 3 yaralı!

Osmaniye'nin kırsal kesimdeki mahallelerinden Gebeli'ye ormanlık alandan teröristlerce patlayıcı atılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniyede terör saldırısı: 3 yaralı!

Osmaniye'nin kırsal kesimdeki mahallelerinden Gebeli'ye ormanlık alandan teröristlerce patlayıcı atılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye Valisi Kerem Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye ormanlık alandan patlayıcı atıldığını belirtti.

Al, saldırıda biri hafif 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırının ardından mahalleye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 16:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar