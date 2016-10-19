Osmaniye'de terör saldırısı: 3 yaralı!

Osmaniye'nin kırsal kesimdeki mahallelerinden Gebeli'ye ormanlık alandan teröristlerce patlayıcı atılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye Valisi Kerem Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye ormanlık alandan patlayıcı atıldığını belirtti.
Al, saldırıda biri hafif 3 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırının ardından mahalleye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
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