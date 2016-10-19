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serbest bırakıldı

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest bırakıldı.

İsrailin gözaltına aldığı Türk serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı'un serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İsrail tarafından 28 Eylül'den bu yana gözaltında tutulan Orhan Buyruk biraz önce serbest bırakıldı. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Orhan Buyruk, Kudüs'ü ziyaret etmek için bir tur kafilesi ile 28 Eylül'de İsrail'in Ben Gurion Havalimanına inmiş, burada sorgulandıktan sonra "ajanlık" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 09:28
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