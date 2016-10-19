Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler tarafından korucuları taşıyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 2 korucu şehit oldu.Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Olay, Kulp-Lice karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından Üçdamlar köyünün korucularını taşıyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 korucu olay yerinde şehit olurken, 1 korucu yaralandı. Yaralı korucu, helikopterle getirildiği 7. Kolordu Komutanlığı pistinden ambulansla eski Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 7. Kolordu Komutanlığı'ndan kalkan Kobra tipi helikopterlerin havadan destek verdiği operasyon sürüyor.