Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, Suriye'deki iç savaşın küresel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Kurtulmuş'un 12 Ekim'de katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamalar, İngiliz basınında hafta boyunca geniş yer buldu.

Kurtulmuş, Editör Masası'nda "Vekalet savaşlarının bir sonu vardır. Onun limitleri var. Suriye'deki vekalet savaşlarının limitleri çoktan dolmuştur. Bu vekalet savaşları devam ederse, bundan sonra, daha net söyleyeyim, artık Amerika ile Rusya savaşacak noktaya gelmiştir. Bir büyük bölgesel ya da bir büyük küresel savaşın başlangıcının eşiğine gelinmiştir." değerlendirmesini yapmıştı.

The Independent, Kurtulmuş'un sözlerini 13 Ekim'de "Türkiye uyarıyor: Suriye'deki vekalet çatışması sona ermezse ABD ve Rusya savaşacak" başlığıyla haberleştirdi. Gazete, Kurtulmuş'un Beşşar Esed'in daha büyük bir çatışma içinde bir "piyon" olduğunun ve Suriye'de kalıcı barış için görevinden ayrılması gerektiğine dikkat çektiğinin de altını çizdi.

Daily Star gazetesi de 13 Ekim'de Kurtulmuş'un sözlerine yer verdi. Gazete, "Dünya Savaşı tehdidi: Rusya ve ABD küresel savaşın eşiğinde" başlığını kullandığı haberinde, "Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı kan donduran bir uyarı yaparak Suriye'deki iç savaşın topyekun bir küresel çatışmaya dönüşebileceği uyarısını yaptı." ifadesini kullandı.

"SÖZLER BÜYÜK SAVAŞIN GÖSTERGESİ"

Kurtulmuş'un açıklamalarına 17 Ekim'de yer ver The Sun gazetesi, haberinde "Türkiye uyarıyor: 3. Dünya Savaşı kaçınılmaz" başlığını kullandı.

"Türkiye dünyanın Suriye üzerinden, süper güçler ABD ve Rusya'nın karşıt taraflarda yer alacağı küresel bir savaşa gireceği uyarısını yaptı." ifadesi kullanılan haberde, "Ülkenin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Suriye'deki çatışmanın 'büyük bölgesel ya da bir büyük küresel savaşın başlangıcının eşiğine' getirdiğini söyledi." denildi.

Daily Mail gazetesi de Kurtulmuş'un sözlerine 17 Ekim'de yer verdi. "Türkiye, Suriye'deki çatışmanın sürmesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın kaçınılmaz olduğu uyarısını yaptı" başlıklı haberinde gazete, ABD ile Rusya arasında son haftalarda artan gerilime de dikkat çekti.

Metro gazetesi Kurtulmuş'un sözlerine 18 Ekim nüshasında yer verdi. "Türkiye uyarıyor: Suriye'deki çatışma sürerse 3. Dünya Savaşı kaçınılmaz" başlığını kullanan gazete, "Kurtulmuş'un sözleri daha büyük bir savaşın hemen köşe başında olduğunun son göstergesi" değerlendirmesini yaptı.