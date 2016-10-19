Kılıçdaroğlu’nun hedefi Bahçeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "darbe bildirisindeki imzana sahip çık" diyerek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İmzamıza sahip çıkmak namuslu olmanın birinci şartı değil midir?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, FETÖ tutuklularına sahip çıktığı grup konuşmasında şunları söyledi: Sık sık darbe sonrası mağdurlardan söz ediyorum, 'nereden çıkıyor bu mağdur edebiyatı, ortada mağdur yok ki, mağdur varsa millettir' diyor. Ben de milletten söz ediyorum. Bütün mağdurlara sahip çıkacağız...