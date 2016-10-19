Kılıçdaroğlu’nun hedefi Bahçeli

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu,kendisini eleştiren MHPGenel Başkanı DevletBahçeli'ye "darbebildirisindeki imzanasahip çık" diyerek tepkigösterdi. Kılıçdaroğlu,"İmzamıza sahip çıkmaknamuslu olmanınbirinci şartı değil midir?" diye sordu.Kılıçdaroğlu, FETÖ tutuklularına sahipçıktığı grup konuşmasında şunları söyledi:Sık sık darbe sonrası mağdurlardansöz ediyorum, 'nereden çıkıyor bumağdur edebiyatı, ortada mağdur yokki, mağdur varsa millettir' diyor. Bende milletten söz ediyorum. Bütünmağdurlara sahip çıkacağız...
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