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Keskin Kılıç

Keskin Kılıç
Aydın'da anestezi teknikeri Elif Ceylan Kılıç, aniden rahatsızlandı. 8 yıl çalıştığı ancak 8 ay önce tartışmalı olarak ayrıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Ancak içeriye alınmadı. Ağlayarak geri döndü. Savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Başhekim Baykul Karakuş'un "Elif Ceylan Kılıç'ı hiçbir şekilde bu hastaneye almayacaksınız" diye emir verdiğini iddia etti.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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