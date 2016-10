Kardeşlerimizi yedirtmeyiz

İlk kez bu yıl ulusal çapta düzenlenen yükseköğretim akademik yılı açılış töreni dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. 181 üniversite rektörünün, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin de katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle dedi:



Suriye ve Irak'ta olanları yaşarken yeni nesil bir şeyi çok iyi bilmeli: Acaba Misak-ı Milli nedir? Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak, anlarsak Suriye'deki, Irak'taki sorumluluğumuzun, ne olduğunu anlarız. Ama onu bilmezsek ne Suriye'deki, ne Irak'taki sorumluğumuzun ne olduğunu anlarız. Bugün Musul üzerinde bizim sorumluğumuz var. Onun için hem masada olacağız hem de arazide olacağız diyorsak bunun bir sebebi var.



MUSUL'DA OLACAĞIZ

Bunu durup dururken söylemiyoruz, 'dostlar alışverişte görsün' diye de söylemiyoruz. On binlerce kilometre mesafeden çıkıp geleceksin, o senin için bir hak olacak, neymiş, Bağdat çağırıyormuş. Tamam da bu benim 350 kilometre sınırım, her an tehdit var. Benim burada tarihi sorumluluğum, mesuliyetim var. Hem arazide olacağız, hem de masada. Bütün diplomatik görüşmeler bir taraftan yürüyor, diğer taraftan hazırlıklarımız araziye yönelik devam ediyor.



Dabık bizim tarihimizde de farklı bir konumda. Malum Mercidabık. Biz Dabık'a ineceğiz dedik. Dabık'tan da DEAŞ dayanmaya gayret etti, dayanamadı. Şimdi El Bab'a yürüyoruz.



Doğuda Münbiç ile ilgili koalisyon güçlerine şunu söyledik. Orada PYD, YPG gibi terör örgütleri olmayacak. Dün itibariyle Amerikalı dostlar, 'tamam' dedi. Siz de bize yardımcı olun. Şu anda mutabıkız.



Rakka'da ne yapacağız dediler. Beraber operasyon yapacağız diyorsanız, Rakka DEAŞ'ın merkezidir, biz Rakka'da sizlerle beraber bu operasyonu yaparız.



Irak'ta biz şu anda yürütülmekte olan bu mezhep çatışmalarına kesinlikle taraf olmak istemiyoruz. Ama oradaki Sünni Arap, Türkmen kardeşlerimizi de birilerine de yedirtmek istemiyoruz.



Türkiye kullandığı yöntem ne olursa olsun, tüm terör örgütleriyle aynı anda mücadele edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. İşte, Suriye sınırında bir terör koridoru oluşturmak istediler. Suriye'nin kuzeyi, bizim güneyimiz. Dedik ki buna müsaade etmeyiz, etmedik. Dost da düşman da bunun böyle bilmeli.



Bunu Cerablus'ta, Rai'de, Dabık'ta gösterdik. Şimdi El Bab'ta da göstereceğiz. Orası da DEAŞ'tan temizlendikten sonra Münbiç, PYD'den de temizlenecek. Bu konuda en küçük bir müsamahamız olamaz. Hedef, 5 bin kilometre karelik terörden arındırılmış güvenli bölge.



Şimdi Musul operasyonu başladı. Bizim bu operasyon konusunda en başından beni itirazımız, hep şunu söyledik. Musul Arap ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı, ağırlıklı Sünnilerden oluşan bir bölgedir. Bize diyorlar ki, burada bir Şia, Sünni savaşı olmaması lazım. Peki güzel, senin Bağdat dediğin nedir?



Bağdat dediğin tamamen Şia'dan oluşan bir ordunun yönetimidir. Biz onlarla mı konuşacağız. Eğer biz kalkıp da Musul'un kaderini onlarla paylaşmaya yönelirsek şunu kabullenmemiz gerekir ki yarın burada Şia, Sünni ile bu mücadelesini verecek ve ardından da burayı Haşdi Şabi'ye terk edecek. 30 bin kişiyle Haşdi Şabi geliyormuş. Kaç bin kişiyle gelirse gelsin. Geleceği varsa göreceği var.



Her kim PKK'yı, 'Kürt kardeşlerimizin haklarını savunan bir örgüt' olarak görüyorsa onun aklından, şüphe ederim. Her kim FETÖ'yü, 'Kendi halinde insanların oluşturduğu bir hizmet hareketi' olarak değerlendiriyorsa onun sadece izanından değil, niyetinden de şüphe ederim. İyi niyetliydim; 'Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet' diyordum. Ama 'Tabanındaki ibadet' de artık zedelenmeye başladı



'REKTÖR ATAMA USULÜ DEĞİŞMELİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektör seçim sisteminin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Görünüşte demokratik olan rektörlük seçimleri üniversitelerde gruplaşmaları, hizipleşmeleri artıran bir işleve bürünmüştür. Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç, YÖK'ün ve cumhurbaşkanının takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır" dedi.



PUTİN'DEN DEAŞ TEBRİĞİ

Öte yandan Erdoğan, dün akşam Putin ile görüştü. Rus lider, Cumhurbaşkanı'nı DEAŞ'e karşı elde edilen başarılar nedeniyle tebrik etti. İki lider Irak ve Surye'yi konularını da masaya yatırdı.