Karanlık dava!

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ÜmitKaran hakkında açılan tacizdavasında kamera kayıtları mercek altına alındı. Olay, 5Ekim 2015'te yaşandı. Davacının iddialarına göre, olay günü alkol alan Karan, oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.'nın elini okşayıp onu öpmeye çalıştı. İ.A., Karan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Karan, suçlamaları kabul etmeyerek "İddiaların hepsi uydurmadır, müşteki maddi anlamda çıkar sağlamak peşindedir" diye savunma yaptı. Bakırköy37. Asliye CezaMahkemesi, kamera görüntülerinin incelenmesi kararı aldı. Bilirkişilerce hazırlanana rapor mahkeme ulaştı. Görüntülerde seslerin duyulmadığı ancak görüntülerin İ.A.'nın iddialarını doğrular nitelikte olduğu belirtiliyor.
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