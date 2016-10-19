Karanlık dava!

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan hakkında açılan taciz davasında kamera kayıtları mercek altına alındı. Olay, 5 Ekim 2015'te yaşandı. Davacının iddialarına göre, olay günü alkol alan Karan, oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.'nın elini okşayıp onu öpmeye çalıştı. İ.A., Karan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Karan, suçlamaları kabul etmeyerek "İddiaların hepsi uydurmadır, müşteki maddi anlamda çıkar sağlamak peşindedir" diye savunma yaptı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, kamera görüntülerinin incelenmesi kararı aldı. Bilirkişilerce hazırlanana rapor mahkeme ulaştı. Görüntülerde seslerin duyulmadığı ancak görüntülerin İ.A.'nın iddialarını doğrular nitelikte olduğu belirtiliyor.



Osman ASİLTÜRK