  1. Hayırsız evlat!
  2. Saldırgan tutuklandı

bacanaklar

Jigolo bacanaklar
Türkiye'de son yıllarda biten evliliklerin sayısı giderek artmaya başladı. Boşanma davalarının en ilginci ise geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşandı. F.Y., isimli genç bir kadın, bir süre önce tanıştığı erkek arkadaşı C.Y. ile flört etmeye başladı. İlişkilerinin 3'üncü ayında F.Y., kız kardeşi N.A.,'yı erkek arkadaşıyla aynı yerde çalışan Z.A. ile tanıştırdı. Çiftler bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Aynı gün dünya evine giren iki kız kardeş F.Y. ve N.A. aynı apartmanda altlı üstlü oturmaya başladı. Kız kardeşlerin eşleri evlendikten kısa bir süre sonra gece mesaisine başladıklarını söyledi ve eve gelmemeye başladı. Ancak kız kardeşler bu durumdan şüphelendi. Eşlerini yakın takibe aldı. Kardeşler, kocalarının telefonlarını inceledi. Birden fazla numarayla düzenli olarak konuştuklarını fark etti. Eşlerinin isimlerini ve telefon numaralarını internetten araştıran F.Y., eşi C.Y. ve eniştesi Z.A.'nın 'jigololuk' yaptığı internet sitesiyle karşılaştı. Sitede eşlerinin çıplak fotoğraflarını görünce şaşkına dönen kız kardeşler görüntüleri kaydedip adliyenin yolunu tuttu. davası açtı. 'Eşlerimiz bir olup bizi uyutmuşlar' diyen F.Y., "Gece işe gidiyoruz deyip başka kadınların koynuna girmişler. Aldıkları parayı da maaş diye bize yutturmuşlar. Böylesine iğrenç bir olayı öğrendikten sonra kendisiyle bir daha asla görüşmek istemiyorum ve boşanmak istiyorum" dedi. Kız kardeş N.A. da ablasının görüşlerine katılıp boşanma davası açtı. Kardeşler, kendilerini kandıran eşleri hakkında ceza davası da açtı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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