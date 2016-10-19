  1. 14 terörist öldürüldü
  2. Coco’cu FETÖ

İşte tıpa'tıp' terörü

İşte tıpatıp PKK terörü
'da terör örgütü 'nın kanlı planları bir kez daha ortaya çıkarıldı. İhbar üzerine bir eve baskın yapıldı. Baskında bahçeye gömülü halde çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemenin ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş, Tıp Merkezi'nde çalışan Ü.Ç. ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi V.K. tutuklandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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