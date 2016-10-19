İslam İşbirliği Teşkilatı FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 43'üncü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'da bulunuyor. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Çavuşoğlu açıklamasında, "Hassasiyetlerimizi anlayarak dayanışma gösteren ve FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden İslam İşbirliği Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. Taşkent'te 2 gün boyunca yaptığımız girişimler sonucu İİT'nin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesi önemli bir milat olmuştur" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), FETÖ'yü terör örgütü olarak niteleyerek, Türkiye'nin örgütle mücadelesini desteklediğini bildirmişti.