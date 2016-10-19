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İslam İşbirliği Teşkilatı FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden sonra İslam İşbirliği Teşkilatı da FETÖ'yü terör örgütü ilan etti.

FETÖye bir darbe de İslam İşbirliği Teşkilatından!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 43'üncü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'da bulunuyor. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Çavuşoğlu açıklamasında, "Hassasiyetlerimizi anlayarak dayanışma gösteren ve FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden İslam İşbirliği Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. Taşkent'te 2 gün boyunca yaptığımız girişimler sonucu İİT'nin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesi önemli bir milat olmuştur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), FETÖ'yü terör örgütü olarak niteleyerek, Türkiye'nin örgütle mücadelesini desteklediğini bildirmişti.
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 10:29
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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adalet adalet

Peki araplara kim güvenecek.

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evet0
hayır0
cevapla 19.10.2016 12:14
d&#252;r&#252;st dürüst

Büyük şeytanı asla hafife almayın.(ABD)Adamlarda devlet ahlak ve adabı olmadı ve olmayacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.10.2016 11:33
ihsan ihsan

hemen okullarındaki fetö cü kadroyu atsınlar eğitim vakfından takviye istesinlar akılları varsa

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.10.2016 11:03
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