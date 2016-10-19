Hortum patladı

Antalya'da görenleri şaşırtan bir doğa olayı yaşandı. Alanya ve Manavgat'ta dün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı bölgelere dolu yağdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bölge halkı zor anlar yaşadı. Bodrumları su bastı. Manavgat'ta ise denizde aynı anda oluşan 3 hortum, vatandaşları oldukça korkuttu.