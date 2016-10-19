Her gelişmeye anında cevap

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Musul operasyonu devam ederken Türkiye'nin pozisyonunun ne olacağını masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 4'lü diplomasi trafiği yürütürken, Türkiye her gelişmeye göre anında yeni bir plan yapıp devreye sokacağı kararlaştırıldı. Türkiye'nin öncelikli iki hedefi olacağına dikkat çekildi. Anlık göç dalgasının önlenmesi ve Musul'da mezhep çatışmasının önüne geçmek toplantının önemli bir bölümünde konuşuldu. Göç dalgasının önlenmesi için bir tampon bölge oluşturulması fikrine ABD'nin de sıcak baktığı ortaya çıktı.



12 STRATEJİK OPERASYON

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin MKYK toplantısında da terörle mücadele konusunda bilgi verdi. "Taarruz" stratejisinin kış aylarında da devam edeceğini belirten Yıldırım, "Kışın da terör örgütü PKK ile mücadele devam edecek" dedi. Yıldırım, PKK'nın geçiş noktası, lojistik destek gibi amaçlarla kullandığı 12 stratejik noktaya yapılan operasyonların büyük oranda tamamlandığını, örgüte büyük darbe vurulduğunu söyledi.