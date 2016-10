Hemşire bu ne

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hemşire skandalı yaşandı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 2 yıldır görev yapan hemşirehastalarla selfie yaptı. Paylaştığı fotoğraf ların altına akılalmaz yorumlar yazdı. Sosyal medyada yayınladığı bir fotoğraftaşeklinde not paylaştı. Durumu çok ağır olan ve her an ölebilecek bir hastayla dalgasını geçti. Başka bir paylaşımında isenotunu yazdı. Bu paylaşımında ise nöbetten çıkıp eve geldiğini alaylı bir şekilde anlatmaya çalıştı. Olayın duyulması üzerine hastane Başhekimi Doç., harekete geçti. Skandal hemşireyi başka bir birimde görevlendirdi. Hakkında ise hemen idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.Öztürk, "Konu hassas. Bunedenle daha ayrıntılı bir açıklamayapamıyoruz" diye konuştu.CHP İstanbul Milletvekili BarışYarkadaş da "Sağlık BakanıSayın Recep Akdağ'a çağrıdabulunuyor ve bu kendini bilmezhakkında gerekli idari işleminyapılmasını talep ediyorum"ifadesini kullandı. Skandalpaylaşımların ardından sosyalmedyadan tepki alan hemşire,Instagram hesabını kapattı.* El insaf. Ey vicdan. "Yoğun bakımı" sanat galerisi sanmış.* Bir ruh hastasını hemşire yapmışlar, o da elinde bir telefonla "sanat!" yapmış* Bu hemşire ABD'de olsa, ömür boyu işe alınmaz!* Ey Türk gençliği, ne oldu sana böyle!* Bu hemşireye acil tedavi şart! Hem de akıl hastanesinde!* Acilen meslekten ihraç edilip yargılanmalı.