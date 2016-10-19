Hemşire bu ne

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Eren G, yoğun bakımdaki hastaların fotoğraflarını paylaştı. Altına yazdığı yorumlar, herkesi şaşırttı. Görev yeri değiştirilen skandal hemşire hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hemşire skandalı yaşandı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 2 yıldır görev yapan hemşire Eren G., hastalarla selfie yaptı. Paylaştığı fotoğrafların altına akılalmaz yorumlar yazdı. Sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafta "Ölmeyeramak kalanlardan minicik birtablo" şeklinde not paylaştı. Durumu çok ağır olan ve her an ölebilecek bir hastayla dalgasını geçti. Başka bir paylaşımında ise "Şu anevdeyim arkadaki de çok pahalıyaaldığım bir tablo. 04:20 kafası" notunu yazdı. Bu paylaşımında ise nöbetten çıkıp eve geldiğini alaylı bir şekilde anlatmaya çalıştı. Olayın duyulması üzerine hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, harekete geçti. Skandal hemşireyi başka bir birimde görevlendirdi. Hakkında ise hemen idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Öztürk, "Böyle bir durumlakarşı karşıya kalmaktanüzüntülüyüz. Konu hassas. Bunedenle daha ayrıntılı bir açıklamayapamıyoruz" diye konuştu.CHP İstanbul Milletvekili BarışYarkadaş da "Sağlık BakanıSayın Recep Akdağ'a çağrıdabulunuyor ve bu kendini bilmezhakkında gerekli idari işleminyapılmasını talep ediyorum"ifadesini kullandı. Skandalpaylaşımların ardından sosyalmedyadan tepki alan hemşire,Instagram hesabını kapattı.
İki yıldır görevyapan hemşireEren G., skandalortaya çıkıncaİnstagramhesabını kapattı.
TWİTTER YORUMLARI
* El insaf. Ey vicdan. "Yoğun bakımı" sanat galerisi sanmış.
* Bir ruh hastasını hemşire yapmışlar, o da elinde bir telefonla "sanat!" yapmış
* Bu hemşire ABD'de olsa, ömür boyu işe alınmaz!
* Ey Türk gençliği, ne oldu sana böyle!
* Bu hemşireye acil tedavi şart! Hem de akıl hastanesinde!
* Acilen meslekten ihraç edilip yargılanmalı.
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