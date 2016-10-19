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bu ne

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Eren G, daki hastaların larını paylaştı. Altına yazdığı yorumlar, herkesi şaşırttı. Görev yeri değiştirilen skandal hakkında soruşturma başlatıldı

Hemşire bu ne
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, skandalı yaşandı. Hastanenin servisinde 2 yıldır görev yapan hemşire Eren G., hastalarla selfie yaptı. Paylaştığı ların altına akılalmaz yorumlar yazdı. Sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafta "Ölmeye ramak kalanlardan minicik bir tablo" şeklinde not paylaştı. Durumu çok ağır olan ve her an ölebilecek bir hastayla dalgasını geçti. Başka bir paylaşımında ise "Şu an evdeyim arkadaki de çok pahalıya aldığım bir tablo. 04:20 kafası" notunu yazdı. Bu paylaşımında ise nöbetten çıkıp eve geldiğini alaylı bir şekilde anlatmaya çalıştı. Olayın duyulması üzerine hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, harekete geçti. Skandal hemşireyi başka bir birimde görevlendirdi. Hakkında ise hemen idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Öztürk, "Böyle bir durumla karşı karşıya kalmaktan üzüntülüyüz. Konu hassas. Bu nedenle daha ayrıntılı bir açıklama yapamıyoruz" diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da "Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'a çağrıda bulunuyor ve bu kendini bilmez hakkında gerekli idari işlemin yapılmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı. Skandal paylaşımların ardından sosyal medyadan tepki alan hemşire, Instagram hesabını kapattı.


İki yıldır görev yapan hemşire Eren G., skandal ortaya çıkınca İnstagram hesabını kapattı.



TWİTTER YORUMLARI
* El insaf. Ey vicdan. "Yoğun bakımı" sanat galerisi sanmış.
* Bir ruh hastasını hemşire yapmışlar, o da elinde bir telefonla "sanat!" yapmış
* Bu hemşire ABD'de olsa, ömür boyu işe alınmaz!
* Ey Türk gençliği, ne oldu sana böyle!
* Bu hemşireye acil tedavi şart! Hem de akıl hastanesinde!
* Acilen meslekten ihraç edilip yargılanmalı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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