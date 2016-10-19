Hayırsız evlat!

Eşinden ayrılan İmren S. mal varlığını oğlu İlke S.’ye devretti. Borcunu ödemek için evini satmak isteyen anne, oğlunun itirazı ile şok geçirdi. Oğluna ve gelinine tazminat davası açan İmren S. “Annelik duygularım istismar edildi” dedi.
İstanbul'da yaşayan iki çocuk sahibi İmren S. ve eşi İsmet S. yıllar önce boşandı. Anne İmren S., babasıyla sorun yaşayan oğlu İlke S.'ye bu dönemde maddi ve manevi yardım yaptı. İddiaya göre Büyükada'da bir köşkü ve 3 dairesi bulunan kadın, gayrimenkullerini oğluna devretti. Ancak İmren S., oğlunun kendisinden habersiz evlenmesi üzerine şok yaşadı. İlke S.'ye devrettiği dairelerden birini satmak istediği sırada ise oğlundan beklemediği bir tutumla karşılaştı. Annesinin telefonlarına çıkmayan İlke S., emlakçıya da daireyi satmayacağını söyledi. Sıkıntılı günler yaşayan talihsiz kadın oğluna bir türlü ulaşamadı. Evladı tarafından kandırıldığını belirten İmren S., mahkemeye başvurdu. Oğlu ve gelinine 100 bin liralıktazminat davası açtı. Annelik duygularının istismar edildiğini söyleyen İmren S., "Borcumu ödemek için Rumelihisarı'ndaki daireyi satmasını istedim. Ancak satmayacağını söyledi. Manevi açıdan kaybettiğim oğlum,benim tüm malvarlığıma el koydu. Rumelihisarı'ndaki dairenin tapuda iptali ile benim adıma tescil edilmesini istiyorum" dedi.
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