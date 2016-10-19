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Gönlü zengin

Köfteci dükkanında asgari ücretle çalışan Hanife Önder, otobüs durağında bulduğu 50 bin liralık dövizi karakola teslim etti. Gönülleri fethetti

Gönlü zengin
İstanbul Eyüp'te gönlü zengin bir kadın ve yanındaki komşu kızının örnek davranışına herkes şapka çıkardı. Bir köftecide asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan Hanife Önder, arkadaşının kızı Zahide Öner ile Edirnekapı otobüs durağında poşet içinde desteler halinde yaklaşık 50 bin TL tutarında döviz buldu. Önder, döviz dolu poşeti alarak Eyüp Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Bununla da yetinmeyen Önder paranın sahibine ulaşmak amacıyla fotoğraflar çekerek sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

İKİ MAAŞ ÖDÜL
Bu örnek davranışı üzerine Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Önder'i evinde ziyaret etti. Yaşadığı evde bir yatağın dışında hiç bir eşyası olmayan, buna rağmen bulduğu paranın tek kuruşuna dahi dokunmadan polise teslim eden Önder'i tebrik etti. İki maaş ödül verdi. Bundan sonra desteklerinin süreceğini söyledi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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