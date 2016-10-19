İstanbul Eyüp'te gönlü zengin bir kadın ve yanındaki komşu kızının örnek davranışına herkes şapka çıkardı. Bir köftecide asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan HanifeÖnder, arkadaşının kızı Zahide Öner ile Edirnekapı otobüs durağında poşet içinde desteler halinde yaklaşık 50 bin TL tutarında döviz buldu. Önder, döviz dolu poşeti alarak Eyüp Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Bununla da yetinmeyen Önder paranın sahibine ulaşmak amacıyla fotoğraflar çekerek sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.
İKİ MAAŞ ÖDÜL
Bu örnek davranışı üzerine Eyüp Belediye Başkanı RemziAydın, Önder'i evinde ziyaret etti. Yaşadığı evde bir yatağın dışında hiç bir eşyası olmayan, buna rağmen bulduğu paranın tek kuruşuna dahi dokunmadan polise teslim eden Önder'i tebrik etti. İki maaşödül verdi. Bundan sonra desteklerinin süreceğini söyledi.
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