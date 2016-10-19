ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı üç Magnolia okulunun sözleşmelerinin yenilenmemesi ile ilgili karar, Los Angeles Eğitim Kurulunda 6 evet-1 çekimser oyla alındı.

2 saati aşkın bir süre salonda bulunan okul yöneticilerini ve öğrencilerini dinleyen kurul üyeleri, oylama öncesinde"okulun finansal hesap verebilirlik açısından üzerine düşeni yapmadığının" altını çizdiler.

Kurul üyeleri, okullardan istenen bazı önemli finansal belgelerin ilgili kurumlara göndermediği ya da çok geç gönderdiği ve bu durumun birden fazla kez yaşandığını belirttiler.

7 ÜYENİN 6'SI "KAPATILSIN" DEDİ

Daha sonra 7 üyeli kurulda yapılan oylamada 1 üyenin çekimser oyuna karşı 6 üye, üç Magnolia okulunun sözleşme yenileme talebini reddetme kararı aldı.

Red kararının ardından okulların Los Angeles'taki bir üst kurula ve eyalet düzeyinde de California Eğitim Kuruluna temyiz için başvurma hakkı bulunuyor.

Sözleşme yenileme kararı alabilmek için üç okulun 1 Temmuz 2017 tarihine kadar süresi bulunuyor. Bu süre içerisinde okulların, gerekli finansal hesap verebilirlik kriterlerini yerine getirememesi durumunda temelli kapatılacağı bildirildi.

Sözleşmesinin yenilenmesini talep eden Reseda Magnolia Bilim Akademisi 1, Van Nuys Magnolia Bilim Akademisi 2 ve Carson Magnolia Bilim Akademisi 3'e geçen salı günü Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yönetimi tarafından gönderilen elektronik postalarda eğitim kuruluna "yenileme talebinin reddedilmesi tavsiyesinin" yapılacağı iletilmişti.

Okul bölge yönetiminden yerel medyaya konuşan bir yetkili, "Magnolia okullarındaki finansal usülsüzlükler ve Türkiye'den H-1B çalışma vizesiyle çok fazla sayıda öğretmen ve çalışan getirilmesinin ana unsurlar olduğu" değerlendirmesini yapmıştı.

OKUL YÖNETİCİSİNİN GÜLEN'LE BAĞI

Ağustos ayı sonunda Los Angeles Times gazetesine verdiği mülakatta FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'le bağını kabul eden Magnolia Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yapanel, "Gülen'in öğretilerine inandığını ve onun kendisine ilham kaynağı olduğunu" ifade etmişti.

Halen California'da toplamda 10 yerleşkede sözleşmeli eğitim veren Magnolia Okulları, FETÖ'nün ABD'deki en önemli okul ağlarından biri olarak biliniyor.