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’den tutukladı FETÖ’cü çıktı

FETÖ’den tutukladı FETÖ’cü çıktı
Adana'da 23 işadamını 'den soruşturmaları kapsamında tutuklayan 5. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Hakan K. da, Bylock operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen hakim Hakan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.'nin tutukladığı zanlılar arasında FETÖ tarafından 'ya atanan ve Bursa'da yakalanan "Adana imamı" Naim S. de bulunuyordu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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