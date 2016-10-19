"Eski Meclis ve Anıtkabir'i hedef aldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 30 Kasım'a kadar gösteri ve yürüyüşlerin yasaklanmasına ilişkin, "Bu güvenlik tedbirlerini milletimizin daha rahat yaşamasını teminen ortaya koymaya çalışıyoruz. Günlük hayatın olağan akışında herhangi bir problem söz konusu değildir ama birilerinin milletin huzurunu, sükununu ve hayatın olağan akışını etkileyecek girişimlerine de müsaade etmememiz gerekli olduğunu ve teröre bu şekilde engel olmak gerektiğini biliyoruz. Ne bayramlarda herhangi bir erteleme söz konusu ne de böyle bir akıl söz konusudur. Bunun sadece çarpıtıldığı ortadadır." dedi.

Soylu, Ankara'da etkisiz hale getirilen DEAŞ mensubu teröriste ilişkin de, "Sayın Valimizin söylediği eski meclis binamızla ilgili birtakım keşifler yapıldığı hem de Anıtkabir'le ilgili birtakım keşifler yapıldığı doğrudur. Ama özellikle gerek bu güvenlik meselelerinde çok açık olmamak gerekir. Çünkü bu yürüyen bir süreç, önümüzdeki günlerde ayrıntıları Sayın Valimiz hem basınla hem de kamuoyumuzla daha detaylı şekilde paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

