Erdoğan Ve Putin mutabakata vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Muhtarlar Toplantısı'nda Putin ile yaptıkları telefongörüşmesini aktardı. Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Görüşmede Halep'i konuştuk. Saat 22.00 itibarıyla orada hava bombardımanlarını durduklarını ifade ettiler. El Nusra'nın orayı terk etmesi noktasında kendilerinin ricaları oldu. Arkadaşlarımıza bu konuda gerekli talimatı verdik, onlar da bu çalışmayı yapmak suretiyle, 'El Nusra'yı Halep'ten çıkarmak ve Halep halkının bu noktadaki huzurunu sağlamak için bir çalışmanın içerisinde olalım' diye aramızda böyle bir mutabakatı görüştük." açıklamasında bulundu.

"GÜVENLİ BÖLGE PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Bölgede etkin olan ülkeler Türkiye'nin bu hakkına saygı göstermek zorundadır. Biz bu ülkelerle sınırdaş olacağız sınırı olmayanlar istediği gibi kesecek biçecek istediği elbiseyi yapacak. Biz kendi istiklalimizi korumak için mücadeleyi nerede yürümemiz gerekiyorsa yapacağız. Hava unsurlarımızın operasyonlara katılması konusunda koalisyonla anlaştık. Suriye'de 5 bin km'lık terörden arındırılmış güvenli bölge projesisini hayata geçireceğiz."

"HALEP İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

"Dün akşam sayın Putin'le görüştüm. Halep'i konuştum. Saat 22.00 itibariyle hava bombardımanını durdurduklarını söylediler. Kendilerinini bizden bir ricası oldu. El Nusra'yı Halep'ten çıkarma konusunda aramızdaki bu mutabakatı konuştuk. Halep'i kendimizden ayrı görmedik göremeyiz. Halep nerenin sınırı Kilis, Gaziantep. Halep'te bir göç başlarsa nereden bakarsanız bakın en az 1 milyon insan Türkiye'ye gelecek. Bunun bedelini biz ödeyemeyiz. Bunu tahrik edenler Türkiye ile masaya oturup konuşmak zorundadır. Ah canım Halep! Güzel Halep! Ne hale geldi. Artık orada taş taş üzerinde kalmadı. Halep'i iyi bilen bir insan olarak içimiz kan ağlıyor. Halep'te kalıcı güven için üzerimize düşeni yapacağız.