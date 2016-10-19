HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki hücre evlerine gerçekleştirilen baskın sırasında peş peşe kendini patlatarak öldüren DEAŞ militanlarıyla ilgili akıllara zarar bir iddia ortaya attı. Terör örgütlerinin sözcüsü gibi konuşan Demirtaş, "Polis Ankara ve Suruç katliamlarını yapan DEAŞ'lıları susturmak için infaz ediyor" dedi.
ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ
Demirtaş'ın bu iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Varank, "Bundan sonra kahraman polisimiz DEAŞ'lı teröristleri sıkıştırınca Demirtaş'ı çağırsın o girip yakalar, nasılsa teröristlerin dilinden anlıyor" ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ın iddiasına Varank'tan muhteşem cevap
Gaziantep'teki DEAŞ operasyonlarıyla ilgili akıllara zarar bir iddia ortaya atan Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından anlayacağı dilden cevap verdi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki hücre evlerine gerçekleştirilen baskın sırasında peş peşe kendini patlatarak öldüren DEAŞ militanlarıyla ilgili akıllara zarar bir iddia ortaya attı. Terör örgütlerinin sözcüsü gibi konuşan Demirtaş, "Polis Ankara ve Suruç katliamlarını yapan DEAŞ'lıları susturmak için infaz ediyor" dedi.
Etiketler: Gaziantep , DEAŞ , Demirtaş , Mustafa Varank
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Şerefsizler şerefli işler yapamaz,doğru konuşamazlar.Ancak arkasındaki gizli güce bakmak .Dünyada sadece ABD- yardakçıları ve mazlumlar diye 2 yapı var,tüm ayrışma ve farklılıklar yapaydır.Suriyede,Irakta ve dünyanın her yerinde bu ayırım vardır.Yarın veya uzak gelecekte K.Kore nin arkasından ba ABD ve ortakları çıkmazsa beyinsiz olduğumu kabul ederim.Dünyadaki(türkiye dekilerde dahil)Tüm pisliklerin,ahlaksızlığın ,kanunsuz ve haksızlığın arkasında ABD vardır.Devlet olarak,güç olarak bulunmasa bile Emperyalist zihniyet olarak vardır.
ulan ortalık karışık dışarıdaki günlerinin tadını çıkar nasıl olsa sonun parmaklıklar arkası
o daeşli kendini patlatmadan evvel rica edelim beklesin demirtaşıda oraya sokalımda patlatsın
Cevap on numara kapak olmuş, ama bu ileri zeka bunu da anlamaz, "DEAŞ konuşturuyor" der...
yazık. bir insan musveddesi daha. Ama ne güzel bu yaratıkları görünce imanım artıyor.Allahın vaadinin gerçek olduğu bir kez daha ispatlanıyor.ne vaat ediyor yaradan "Biz dileseydik, herkesi doğru yola eriştirirdik. Ne var ki, ‘Andolsun ki, cehennemi, cinlerle ve insanlarla dolduracağım’ diye kesin bir söz çıkmıştır benden” (Secde Suresi, ayet 13).
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