HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki hücre evlerine gerçekleştirilen baskın sırasında peş peşe kendini patlatarak öldüren DEAŞ militanlarıyla ilgili akıllara zarar bir iddia ortaya attı. Terör örgütlerinin sözcüsü gibi konuşan Demirtaş, "Polis Ankara ve Suruç katliamlarını yapan DEAŞ'lıları susturmak için infaz ediyor" dedi.



ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ

Demirtaş'ın bu iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Varank, "Bundan sonra kahraman polisimiz DEAŞ'lı teröristleri sıkıştırınca Demirtaş'ı çağırsın o girip yakalar, nasılsa teröristlerin dilinden anlıyor" ifadelerini kullandı.



