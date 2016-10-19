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'ın iddiasına Varank'tan muhteşem cevap

'teki operasyonlarıyla ilgili akıllara zarar bir iddia ortaya atan 'a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı sosyal medya hesabından anlayacağı dilden cevap verdi.

Demirtaşın iddiasına Varanktan muhteşem cevap

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin , geçtiğimiz günlerde 'teki hücre evlerine gerçekleştirilen baskın sırasında peş peşe kendini patlatarak öldüren militanlarıyla ilgili akıllara zarar bir iddia ortaya attı. Terör örgütlerinin sözcüsü gibi konuşan Demirtaş, "Polis Ankara ve Suruç katliamlarını yapan DEAŞ'lıları susturmak için infaz ediyor" dedi.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ
Demirtaş'ın bu iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Varank, "Bundan sonra kahraman polisimiz DEAŞ'lı teröristleri sıkıştırınca Demirtaş'ı çağırsın o girip yakalar, nasılsa teröristlerin dilinden anlıyor" ifadelerini kullandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 10:20
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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d&#252;r&#252;st dürüst

Şerefsizler şerefli işler yapamaz,doğru konuşamazlar.Ancak arkasındaki gizli güce bakmak .Dünyada sadece ABD- yardakçıları ve mazlumlar diye 2 yapı var,tüm ayrışma ve farklılıklar yapaydır.Suriyede,Irakta ve dünyanın her yerinde bu ayırım vardır.Yarın veya uzak gelecekte K.Kore nin arkasından ba ABD ve ortakları çıkmazsa beyinsiz olduğumu kabul ederim.Dünyadaki(türkiye dekilerde dahil)Tüm pisliklerin,ahlaksızlığın ,kanunsuz ve haksızlığın arkasında ABD vardır.Devlet olarak,güç olarak bulunmasa bile Emperyalist zihniyet olarak vardır.

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evet0
hayır0
cevapla 19.10.2016 11:48
ssss ssss

ulan ortalık karışık dışarıdaki günlerinin tadını çıkar nasıl olsa sonun parmaklıklar arkası

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 19.10.2016 11:11
ihsan ihsan

o daeşli kendini patlatmadan evvel rica edelim beklesin demirtaşıda oraya sokalımda patlatsın

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evet11
hayır0
cevapla 19.10.2016 11:06
Realist Realist

Cevap on numara kapak olmuş, ama bu ileri zeka bunu da anlamaz, "DEAŞ konuşturuyor" der...

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 19.10.2016 11:02
ozan ozan

yazık. bir insan musveddesi daha. Ama ne güzel bu yaratıkları görünce imanım artıyor.Allahın vaadinin gerçek olduğu bir kez daha ispatlanıyor.ne vaat ediyor yaradan "Biz dileseydik, herkesi doğru yola eriştirirdik. Ne var ki, ‘Andolsun ki, cehennemi, cinlerle ve insanlarla dolduracağım’ diye kesin bir söz çıkmıştır benden” (Secde Suresi, ayet 13).

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evet7
hayır0
cevapla 19.10.2016 10:57
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