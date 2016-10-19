Yavuz Selim Demirağ, 15 Temmuz (FETÖ/PDY) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda FETÖ evlerinde kalan öğrencilerin cinsel istismara uğradığını ileri sürerek "Bu örgüt sadece terör örgütü değil. O kadar çok cinsel istismar var ki. Bu örgütün içindeki cinsel istismar konusunun önemle yalvarıyorum size bu çetenin ağına düşmüş ortaokullu, ilkokullu çocuklarımız var. Bu çocukları kurtarmak için bu konunun üzerine ısrarla gidilmesi düşüncesindeyim" dedi.

Gazeteci-Yazar Yavuz Selim Demirağ, 15 Temmuz (FETÖ/PDY) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda FETÖ evlerinde kalan öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığını iddia ederek şöyle konuştu:

"ERGENEKON DAVASINDAKİ GİZLİ TANIK 'ABİLERİN EVİNDE TECAVÜZE UĞRADIM' DEDİ"

"Bu örgüt sadece terör örgütü değil. Cinsel istismar edilmesi duyarlı olunan konu. Ergenekon davasında bir gizli tanık vardı. Bu kişi hem tanık en sanık. Silivri'de verdiği ifadelerde ilginç şeyler ortaya çıktı. O tutanakları mutlaka komisyonun okumasını arzu ediyorum. Diyor ki 'Ortaokul talebesiydim, abilerin evlerine giderken orada cinsel istismara, tecavüze uğradım. Daha sonra ben büyüdüm, bende abi oldum. 24 kişiydi bilinen'. Yüz küsür sene hapis cezası var. Zekeriya Öz diyor ki gel gizli tanık ol, ceza indirimi yapacağım."

"TESPİT ETTİĞİM 40-50 CİNSEL İSTİSMAR HADİSESİ VAR"

Yavuz Selim Demirağ, "Bu örgütün özellikle bunun araştırılması bunlarla mücadeledeki psikolojik olarak çok önemsiyorum. O kadar çok cinsel istismar var ki. Ve aile içindeki ensest ilişkiler gibi bunlar saklanıyor. Bunlarla ilgili de keşke farklı bir araştırma yapılsa, farklı bir komisyon kurulsa. İnanıyorum ki benim bildiğim tespit edebildiğim 40-50 hadise var. Bu örgütün içindeki cinsel istismar konusunun önemle yalvarıyorum size bu çetenin ağına düşmüş ortaokullu, ilkokullu çocuklarımız var. Bu çocukları kurtarmak için bu konunun üzerine ısrarla gidilmesi düşüncesindeyim" dedi.