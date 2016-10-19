Davalık sigara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde sigara içen küçük bir kızın görüntüsünün paylaşılması üzerine soruşturma başlatmıştı. Bu olayla ilgili, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 5 yaşındaki kuzeni Y.E'ye sigara içirdiğiiddia edilen PelinÖzkul hakkında1 yıla kadarhapis cezasıistemiyle davaaçıldı. Mahkemenin talebi doğrultusunda Özkul'un Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alındı. Özkul iddiayı reddedip kendini savundu: Sigarayı kuzenime ben vermedim. Babasının tezgahta bıraktığı sigarayı almış bana 'Hadi abla evcilikoynayalım' dedi. Sigarayı yakarken, çok tatlı olduğu için videoya çektim. Sigara içirmedim. Suç işleme kastım yoktur. Beraatımı talep ediyorum.
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