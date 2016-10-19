  1. Böbrek tası
  2. Gönlü zengin

lık

Davalık sigara
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde içen küçük bir kızın görüntüsünün paylaşılması üzerine soruşturma başlatmıştı. Bu olayla ilgili, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 5 yaşındaki kuzeni Y. E'ye sigara içirdiği iddia edilen Pelin Özkul hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin talebi doğrultusunda Özkul'un Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alındı. Özkul iddiayı reddedip kendini savundu: Sigarayı kuzenime ben vermedim. Babasının tezgahta bıraktığı sigarayı almış bana 'Hadi abla evcilik oynayalım' dedi. Sigarayı yakarken, çok tatlı olduğu için videoya çektim. Sigara içirmedim. Suç işleme kastım yoktur. Beraatımı talep ediyorum.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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