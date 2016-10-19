Bakanlıktan bir ülkeye daha seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da bu ayın başında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında uygulanan tedbirler kapsamında ülkede bulunan veya buraya seyahat etmeyi düşünen Türk vatandaşlarına yönelik güncel seyahat ve güvenlik duyurusu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da ekim ayı başında meydana gelen olayların ardından 9 Ekim 2016'da ülke çapında OHAL ilan edildiği ve bu çerçevesinde gerektiğinde farklı bölgelerde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceği anımsatıldı.

Etiyopya güçlerinin ülkede güvenliği sağlamak için etkili şekilde faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, Etiyopya makamlarının ülkedeki Türk firmalarının güvenliği hususunda işbirliği sergilediği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etiyopya makamlarınca OHAL kapsamında uygulanan tedbirler bağlamında, Etiyopya'da yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın ilan edilen olağanüstü hal kısıtlamalarına riayet etmelerinde, resmi makamlarca yapılan güvenlik uyarılarını takip etmelerinde, müteyakkız olmalarında ve olağan dışı bir durumla karşılaşmaları halinde Addis Ababa Büyükelçiliğimizle temas kurmalarında, zaruri olmadıkça Addis Ababa veya bulundukları şehir merkezi dışına çıkmaktan, sınır bölgelerine gitmekten ve ülke içinde kara yoluyla şehirler arası seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır."

Açıklamada, Etiyopya'daki sanayi yatırımları bakımından da söz konusu tesislerin güvenliğinin resmi kuvvetlerce sağlanmış olduğunun teyit edilmesi ve ihtiyaç halinde Addis Ababa Büyükelçiliği ile temas kurulması tavsiye edildi.