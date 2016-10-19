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Baba polis

4 yaşındaki Zehranur, alevlerin arasından çıktı. Ayakları çıplaktı. Polis ise soğuktan titreyen çocuğa kucak açtı. Minik yavruya kendi kızına ait ayakkabı ve eşyaları giydirerek herkesin yüreğini yaktı.

Baba polis
Yangın mağduru çocuğun imdadına yetişen bir polis herkesin takdirini kazandı. Bolu'da 2 katlı ahşap evde, dün sabah bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde kiracı olarak yaşayan Şirin Bozan ve 4 yaşındaki kızı Zehranur, alevlerin arasında kaldı. Anne-kız, kendilerini son anda dışarı attı. Evlerinin yanışını gözyaşları arasında izleyen ve etrafa korku dolu gözlerle bakan Zehranur'un ayakları çıplaktı. Soğuktan titreyen küçük kızın hali yürekleri sızlattı. Olay yerine giden bir polis ise insanlık için kolları sıvadı. Kahraman polis, sokakta yalınayak dolaşan Zehranur'a kucak açtı. İlk iş olarak Zehranur'u ve annesini olay yerinden uzaklaştırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis memuru, daha sonra içinde kendi kızına ait ayakkabı ve eşyaların olduğu torbayı polis aracından aldı. Torbadan çıkardığı eşyaları, Zehranur'a giydirmesi için anne Şirin Bozan'a uzattı. Polisin verdiği ayakkabı ve eşyalar sayesinde ısınan Zehrahur, kendisine yardım eden polisin boynuna sarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kolunda yanıklar olduğu belirlenen Zehranur ve annesi tedaviye alındı. İtfaiye tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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