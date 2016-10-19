Arif’e ikinci hayat!

Nevşehir'de yaşayan Arif Demirci, 2009 yılında down sendromlu olarak dünyaya geldi. Talihsiz Arif, küçücük bedeniyle hastalıklarla mücadele ederken annesi tarafından terkedildi. Bu zor günlerde Arif'in babaannesi Zarif Demirci, torununa kol kanat gerdi. Mide kanaması geçiren, 3 kez kalp anjiyosu yapılan ve düzgün yemek yemeyen Arif'in karaciğer rahatsızlığı olan Budd-chiari hastası olduğu belirlendi. Bunun üzerine baba Ahmet Demirci, oğluna karaciğerini verdi. Arif, başarılı nakil sonrası iyileşti. Oğlunun iyileşmesine çok sevinen baba Demirci, "Oğlum artık hastanelerden kurtuldu" dedi. Babaanne ise "Doğduğu gün yaşamaz denilen torunum için yepyeni bir hayat var artık, okula da başladı. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.