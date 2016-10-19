Arif’e ikinci hayat!

Nevşehir'de yaşayan ArifDemirci, 2009 yılında down sendromluolarak dünyaya geldi. TalihsizArif, küçücük bedeniyle hastalıklarlamücadele ederken annesitarafından terkedildi. Bu zor günlerdeArif'in babaannesi Zarif Demirci,torununa kol kanat gerdi. Midekanaması geçiren, 3 kez kalp anjiyosuyapılan ve düzgün yemek yemeyenArif'in karaciğer rahatsızlığı olanBudd-chiari hastası olduğu belirlendi.Bunun üzerine baba AhmetDemirci, oğluna karaciğerini verdi.Arif, başarılı nakil sonrası iyileşti.Oğlunun iyileşmesine çok sevinenbaba Demirci, "Oğlum artık hastanelerdenkurtuldu" dedi. Babaanne ise"Doğduğu gün yaşamaz denilentorunum için yepyeni bir hayatvar artık, okula da başladı. Çokmutluyum" ifadelerini kullandı.
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