  1. Kurtulmuş'un "küresel savaş" uyarısı İngiliz basınında

topçu birliği 'yı bombalıyor

'da yer alan DAEŞ hedeflerine koalisyon uçakları ve topçu birlikleri tarafından bombardıman yapılıyor.

ABD topçu birliği Başikayı bombalıyor

Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında kasabasındaki DEAŞ hedeflerine Uluslararası koalisyon güçlerine bağlı uçaklar hava saldırısı düzenledi.

ABD TOPÇU BİRLİĞİYLE DESTEK VERDİ
Stratejik Başika Dağı'nda konuşlanan 'ye bağlı topçu birliği obüs atışlarıyla operasyona destek verdi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 20:21
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