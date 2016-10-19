Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Başika kasabasındaki DEAŞ hedeflerine Uluslararası koalisyon güçlerine bağlı uçaklar hava saldırısı düzenledi.
ABD TOPÇU BİRLİĞİYLE DESTEK VERDİ
Stratejik Başika Dağı'nda konuşlanan ABD'ye bağlı topçu birliği obüs atışlarıyla operasyona destek verdi.
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