Yeni anayasa ve başkanlık zirvesi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. İki liderin buluşmasının ana gündem maddesi 'Başkanlık sistemi' oldu. MHP kaynakları, 'Başkan'ın yetki ve sorumlulukları konusunda çekincelerini dile getirirken '367 krizinin' aşılması konusunda olduğu gibi MHP'nin sürecin önünde engel olmayacağının sinyalini verdiler. Başbakan Binali Yıldırım, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yıldırım'ın daveti ile gerçekleşen ve saat 13.30'da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika baş başa sürdü.
367 ÖRNEĞİ
Edinilen bilgiye göre Yıldırım-Bahçeli görüşmesinde 'Başkanlık' konusunda iki lider partilerinin görüşlerini birinci ağızdan aktarma fırsatı buldu. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Başkanlık sistemi konusundaki kararlılığının altını çizerken en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceği başkanlık sistemini de içeren anayasa taslağı ile ilgili olarak MHP'nin desteğini istedi. MHP'de ise 'Başkan'ın yetki ve sorumlulukları konusundaki çekince devam ediyor. MHP, AK Parti'nin anayasa taslağını TBMM'ye getirmesini bekliyor. MHP'de parlamenter sistemin devamı ve güçlendirilmesi görüşü dile getirilirken, 367 krizinde olduğu gibi düzenlemenin Meclis'e gelmesi halinde sürecin önünde engel olmama fikri de ağırlık kazanıyor.
YILDIRIM BİLGİLENDİRDİ
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan temizleme harekatını da ele aldı. Yıldırım, Musul harekatına ilişkin son bilgileri Bahçeli'ye aktarırken, bu harekatta Türkiye'nin pozisyonu, alınan tedbirler ve bölgede oynanan oyunlara yönelik bilgi verdi. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında da yine Yıldırım son durumu MHP lideri Bahçeli'ye aktardı.
TERÖRLE MÜCADELE
İkili, PKK başta olmak üzere DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik yurt içindeki terörle mücadeleyi de değerlendirdi. Bu kapsamda Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ hücre evine yapılan baskın sırasında teröristlerin kendini patlaması da masaya yatırıldı. Başbakan Yıldırım ve Bahçeli FETÖ'nün devletten temizlenmesine ve etkisini kaybetmesine yönelik bundan sonra atılacak ve adımlar konusunda görüş alış verişinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.