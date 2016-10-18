Yabancı dil

NAZiLER DE "HAREKET" DiYORDU: FETÖ, kendisini "hizmet hareketi" kavramıyla ifade etmektedir. Naziler de kendilerini ifade ederken "parti" yerine "hareket" ifadesini kullanmayı tercih etmişlerdir.
MAHREM, ÖZEL MAHREM YERLER: Askeri Harp Okulları, GATA, TSK, Polis Kolejleri, Adalet Akademisi, Yargı Kurumları, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve TİB, ÖSYM, TÜBİTAK gibi özel kurumları ifade eder. Özel mahrem yerler ise silah bulunduran TSK, Emniyet ve MİT'tir.
MAHREM HİZMET: Örgütün, devletin en önemli kurumlarındaki faaliyetlerine verdiği isimdir.
İMAM : FETÖ'nün sorumlu yöneticisi olan erkek kişidir. Din bilgisine sahip olması aranmaz. Hiyerarşi içerisinde yer alan örgütün yöneticisi ve raporları toplayan emirleri veren kişidir.
TEDBİR: Gülen'e göre, örgüte zarar gelmemesi için her türlü günah mübahtır. Dini bir gruptan olduğu imajını verecek her türlü hareket ve davranıştan uzak durmak, 'tedbir' adıyla meşrulaştırılmıştır.
İSTİŞARE: Örgütün abisinin veya ablasının emrinde yapılan toplantıdır.
TART: Emre uymayan ve hain ilan edilen kişinin örgütten kovulmasıdır.
ŞEFKAT TOKADI: Örgütten ayrılmak isteyenlerin ikna edilmesi için kullanılan yöntemdir. Bu kişilerin başına gelen en ufak aksilikler şefkat tokadına bağlanır. Bunun Allah'ın bir uyarısı olduğu inandırılarak derhal örgüte dönmesi sağlanmaya çalışılır.
ABİ: Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusudur.
ABLA : Abiliğe paralel olarak kadınlar ve kızlar için ablalık kullanılan kavramdır.
SADAKAT TESTİ: Örgüt üyesinin örgüte bağlanıp bağlanmadığının abi veya abla tarafından teste tabi tutulmasıdır.
KAFALAMA : FETÖ'yle bağı olmayan bir kişinin, himmet vermeye razı edilmesidir.
PARLATMA : Belli bir kadroya getirilmesi düşünülen örgüt üyesi hakkında atama öncesinde öyle bir algı oluşturulur ki, atamayı yapacak makamlar, o makam için ülkedeki en uygun kişinin bu örgüt üyesi olduğu kanaatiyle hareket eder.
MAHREM TOPLANTI: Çok gizli toplantılardır, has üyeler katılabilir. Pensilvanya'dan gelen emirlerin nasıl icra edileceği kararlaştırılır.
FETİH, FETİH OKUTMA : Örgütün kamudaki kadrolaşmasına denir. Fetih okutma ise kamu sınavlarındaki soruların elde edilerek öğrencilerin sınavı kazanmasını sağlamaktır.
MÜTEVELLİ TOPLANTISI: Haftada bir kez yapılan, ihtiyaçların belirlenip çözüm kararlarının alındığı toplantıdır.
ALTIN NESİL: FETÖ ve elebaşı Gülen'e sadakatle itaat eden, örgüt mensubu kişilerin genel adıdır. Beklenen nesil, kutsiler ordusu, muhabbet fedaileri, gönül erleri, ışık süvarileri olarak da ifade edilmektedir.
IŞIK EVİ: Örgütün hücre evleridir. Önce dini telkinler yapılır. Dini bakımdan da belli bir kıvama gelen öğrenci örgütsel sohbete alıştırılır.
HUSUSİ EVLER: Büyük kentlerde, askeri ve polis okullarının bulunduğu şehirlerde mahrem hizmetlerin organize, icra ve takip edildiği evlerdir. HÜCRE TİPİ YAPILANMA : Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı birimdir. Hizbullah terör örgütü örnek seçilerek geliştirilmiş bir modeldir.
HİMMET: Örgütün finansmanı için toplanan gerekli ekonomik kaynak elde etmeye verilen isimdir. Örgütün kestiği vergidir.
KUTSAL HOCA PAYI: Himmet olarak toplanan paranın yüzde 15'i örgüt elebaşına kutsal hoca payı olarak gönderilmektedir.
Ersan ATAR
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